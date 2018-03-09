المؤتمرنت -

استشهاد وإصابة 18 مواطناً بغارات لطيران العدوان

شن طيران العدوان السعودي أكثر من 62 غارة على عدد من محافظات الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية أدت إلى استشهاد وإصابة 18 مواطناً بينهم نساء وأطفال.



كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي عدد من المناطق في صعدة أسفرت عن إصابة عدة مواطنين بينهم طفلة ونفوق عدد من المواشي.



وأوضح مصدر عسكري أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف مديرية رازح، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين، كما استهدف قصف مماثل مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية ونفوق عدد من المواشي.



وبين المصدر أن طفلة أصيبت بجروح إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية.



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على جبل شعير ومنطقة آل صبحان بمديرية باقم، وغارتين على منطقة طخية بمديرية مجز.



وذكر المصدر أن الطيران المعادي استهدف بـ10 غارات منطقة البقع في مديرية كتاف وشن غارة على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر، كما استهدف بغارة سيارة أحد المواطنين بمنطقة آل سنحان في مديرية ساقين.



وفي محافظة الحديدة شن طيران العدوان السعودي غارة على مزرعة دواجن لأحد المواطنين بمديرية زبيد، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين.



واستشهد مواطن وجرح آخر إثر غارتين لطيران العدوان دون طيار على مزرعة دواجن في الجراحي، وشن طيران العدوان غارتين من طائرة دون طيار على مديرية جبل راس.



وأشار المصدر إلى أن خمسة مواطنين استشهدوا إثر غارة لطيران العدوان بالقرب من سوق دهمش في مديرية زبيد، كما استشهد مزارع وفقدان آخرين إثر غارتين على إحدى المزارع في وادي زبيد.



ووفقا للمصدر ف إن طيران العدوان استهدف بغارتين هناجر للدواجن بمديرية الجراحي.



وفي صنعاء ذكر المصدر أن طيران العدوان استهدف بغارتين معسكر فريجة بمديرية أرحب.



وأفاد المصدر أن طيران العدوان استهدف بغارتين مزرعة مواطن في مديرية حيران، كما شن أكثر من 20 غارة على حرض وميدي بمحافظة حجة.



وواصل طيران العدوان استهداف مديرية صرواح بمأرب، حيث شن سبع غارات على مناطق متفرقة بالمديرية.



وأكد المصدر أن ستة مواطنين بينهم ثلاث نساء أصيبوا إثر غارات لطيران العدوان استهدفت خيام للبدو في مديرية حوث بمحافظة عمران.



وشن طيران العدوان السعودي ثلاث غارات على موقع الطلعة في نجران.