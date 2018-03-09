السبت, 10-مارس-2018 الساعة: 12:43 ص - آخر تحديث: 12:41 ص (41: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
لا تظلموا الوحدة ..
حسين حازب *
المؤتمر يمرض ولكنه لايموت !!
توفيق الشرعبي
عارف الزوكا .. الانسان الوفي والمفاوض البارع
* فايقة السيد باعلوي
أيها الراحل الكبير..
*حسين علي حازب
بكائية على قبرٍ مفترض
* فائقة السيد باعلوي
أخبار
المؤتمر نت - لقي العشرات من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في قصف مدفعي وصاروخي وعمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل على مواقعهم وتجمعاتهم

مصرع وإصابة العشرات من جنود العدو ومرتزقته
الجمعة, 09-مارس-2018
المؤتمرنت -
مصرع وإصابة العشرات من جنود العدو ومرتزقته
لقي العشرات من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في قصف مدفعي وصاروخي وعمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل على مواقعهم وتجمعاتهم خلال الساعات الماضية.

وفي التفاصيل أكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين وإعطاب آلياتهم العسكرية في عملية هجومية للجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل على مواقعهم في الحثيرة بجيزان.

وأطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على تجمع الجنود السعوديين وآلياتهم في معسكر المراني، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للجنود في قرية اللحج وتجمعات أخرى للجيش السعودي والمرتزقة في الحثيرة محققة إصابات مباشرة.

وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل نفذوا عملية نوعية على موقع القرنع ونعشاو في جيزان أسفرت عن مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين واغتنام أسلحة متوسطة وخفيفة وإحراق ثلاث آليات عسكرية.

كما تم قنص جندي سعودي في تبة القمامة، وتفجير آلية عسكرية رابعة للجنود السعوديين في مركز نعشاو العسكري ومصرع من كانوا على متنها.

وفي نجران نفذ الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل عملية هجومية على مواقع الجيش السعودي ومرتزقته في الطلعة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في موقع سقام ، كما تم إحراق مخزن أسلحة للجيش السعودي خلف موقع المخروق.

وأوضح المصدر أنه تم قنص ثلاثة من المرتزقة قبالة منفذ علب في عسير واستهداف تجمعات لهم قبالة المنفذ بقذائف المدفعية.

وحسب المصدر نفذ أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين عملية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان في عسق وجسر الضباب والجمارك والمفاليس بمديرية حيفان في محافظة تعز وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وصد الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل محاولة تسلل للمرتزقة في الدار الأبيض بجبهة حمير في مديرية مقبنة أسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم.

وذكر المصدر أن عملية هجومية للجيش مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل على مواقع المرتزقة في عقبة مكيراس بمحافظة الضالع كبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

واستهدف سلاح المدفعية تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي محققاً إصابات مباشرة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار
رياضة: العروبة يعادل الشعب في دوري الملتقى الشتوي
أخبار: رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي: يجب أن تتوقف الحرب في اليمن الآن
أخبار: استشهاد وإصابة 18 مواطناً بغارات لطيران العدوان
أخبار: مكتب التربية بالحديدة يحذر من الاعتداء على اراضي منتسبيه
أخبار: 6 شهداء بغارات لطيران العدوان على الحديدة
أخبار: 20 غارة لطيران العدوان على حجة
أخبار: 5 جرحى بعدوان سعودي على صعدة
أخبار: هجومان وقصف نوعي في جبهة ما وراء الحدود
أخبار: مطهر تشيد بصمود المرأة في وجه العدوان
اقتصاد: تحليل عروض شراء أذون الخزانة
مجتمع مدني: حماية المستهلك في ورشة عمل بصنعاء
أخبار: القوة الصاروخية والمدفعية تواصل دك مواقع العدو ومرتزقته
أخبار: العدوان يواصل ارتكاب جرائم الابادة الجماعية بحق المدنيين
أخبار: 6 شهداء وجرحى بقصف العدوان مزرعتي دواجن في الحديدة
قضايا وآراء: في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
أخبار: 11 شهيداً وجريحاً بقصف طيران العدوان منزلاً في همدان
أخبار: 8 غارات لطيران العدوان على صرواح ونهم
أخبار: تدمير آليتين للمرتزقة وقصف تجمعات لهم بتعز
أخبار: تصريح هام لمصدر مسئول بالأمانة العامة للمؤتمر
أخبار: قصف تجمعات المرتزقة بميدي والعدوان يشن 15 غارة
أخبار: شهيد و3 جرحى بنيران سعودية في صعدة
أخبار: هجوم على المرتزقة وكسر زحف في الجوف
أخبار: مؤتمر صنعاء يطالب ضبط المتلاعبين باسعار المشتقات النفطية
أخبار: 10 شهداء وجرحى بقصف طيران العدوان منزلاً في صعدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018