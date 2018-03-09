المؤتمرنت -

مصرع وإصابة العشرات من جنود العدو ومرتزقته

لقي العشرات من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في قصف مدفعي وصاروخي وعمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل على مواقعهم وتجمعاتهم خلال الساعات الماضية.



وفي التفاصيل أكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين وإعطاب آلياتهم العسكرية في عملية هجومية للجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل على مواقعهم في الحثيرة بجيزان.



وأطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على تجمع الجنود السعوديين وآلياتهم في معسكر المراني، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للجنود في قرية اللحج وتجمعات أخرى للجيش السعودي والمرتزقة في الحثيرة محققة إصابات مباشرة.



وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل نفذوا عملية نوعية على موقع القرنع ونعشاو في جيزان أسفرت عن مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين واغتنام أسلحة متوسطة وخفيفة وإحراق ثلاث آليات عسكرية.



كما تم قنص جندي سعودي في تبة القمامة، وتفجير آلية عسكرية رابعة للجنود السعوديين في مركز نعشاو العسكري ومصرع من كانوا على متنها.



وفي نجران نفذ الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل عملية هجومية على مواقع الجيش السعودي ومرتزقته في الطلعة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.



واستهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في موقع سقام ، كما تم إحراق مخزن أسلحة للجيش السعودي خلف موقع المخروق.



وأوضح المصدر أنه تم قنص ثلاثة من المرتزقة قبالة منفذ علب في عسير واستهداف تجمعات لهم قبالة المنفذ بقذائف المدفعية.



وحسب المصدر نفذ أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين عملية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان في عسق وجسر الضباب والجمارك والمفاليس بمديرية حيفان في محافظة تعز وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.



وصد الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل محاولة تسلل للمرتزقة في الدار الأبيض بجبهة حمير في مديرية مقبنة أسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم.



وذكر المصدر أن عملية هجومية للجيش مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل على مواقع المرتزقة في عقبة مكيراس بمحافظة الضالع كبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



واستهدف سلاح المدفعية تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي محققاً إصابات مباشرة.