المؤتمرنت -

العدوان يقتل امرأة في رازح بصعدة

استشهدت امرأة اليوم إثر قصف مدفعي سعودي على مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر أمني بصعدة أن العدو السعودي استهدف بقصف مدفعي منطقة بني صياح بمديرية رازح، ما أدى إلى استشهاد امرأة وحدوث أضراراً في منازل المواطنين.



وحسب وكالة سبأ فقد أدان المصدر استمرار العدو السعودي في استهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم منذ ما يقارب ثلاثة أعوام، مرتكباً أبشع الجرائم بحق المدنيين.



إلى ذلك شن طيران العدوان السعودي غارتين على مديرية الظاهر، وست غارات على منطقتي الأزهور والقد بمديرية رازح الحدودية خلفت أضراراً مادية بالغة في ممتلكات المواطنين، فيما تعرضت مناطق متفرقة بمديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مزارع المواطنين والطرقات العامة.





