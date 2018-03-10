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المؤتمر نت - بعث القائم بأعمال رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة، إلى القيادي المؤتمري الأستاذ محمد رزق الصرمي عضو قيادة فرع المؤتمر بمحافظة صنعاء، بوفاة زوجته

ابو راس يعزي القيادي المؤتمري محمد الصرمي
الجمعة, 09-مارس-2018
المؤتمرنت -
ابو راس يعزي القيادي المؤتمري محمد الصرمي
بعث القائم بأعمال رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة، إلى القيادي المؤتمري الأستاذ محمد رزق الصرمي عضو قيادة فرع المؤتمر بمحافظة صنعاء، بوفاة زوجته.

وعبر ابو راس باسمه ونيابة عن قيادات وهيئات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن التعازي الحارة للأخ محمد رزق الصرمي وأفراد أسرة الفقيدة كافة في مصابهم الجلل، مبتهلا إلى المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان ، إنا لله وإنا إليه راجعون.








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