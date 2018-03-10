المؤتمرنت -

العدوان يواصل ارتكاب جرائم الابادة الجماعية بحق المدنيين

يواصل العدوان السعودي ارتكاب المجازر الوحشية بحق الشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية التي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.



وأوضح مصدر عسكري أن أربعة أطفال أصيبوا بقذيفة أطلقها مرتزقة العدوان على مديرية سامع في محافظة تعز، فيما شن الطيران المعادي غارة على مديرية التعزية.



وأكد المصدر إصابة طفل بجروح بقصف صاروخي سعودي على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه واستشهدت امرأة و تضررت وحدة صحية ومنازل المواطنين جراء قصف صاروخي ومدفعي استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح.



كما أصيبت امرأة أخرى إثر قصف صاروخي ومدفعي على مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية ، وتعرضت مناطق متفرقة من مديرية منبه لقصف صاروخي.



وكثف طيران العدوان السعودي غاراته على محافظة صعدة حيث شن عشر غارات على مناطق القد واﻷزهور والحجلة بمديرية رازح، وغارتين على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر.



وأشار المصدر إلى أن الطيران استهدف بغارة منزل ومزرعة مواطن في منطقة آل الزماح بمديرية باقم ، وشن غارتين على مديرية شدا وثلاث غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة الحديدة ثلاث غارات على مزارع أحد المواطنين بمديرية التحيتا وغارة على الخط العام في مديرية المنصورية وغارة أخرى على مطار الحديدة.



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على مزارع المواطنين بمنطقة آل حجلان بمديرية صرواح في محافظة مأرب أدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين هم: بدر محمد علي حجلان وعبدالله علي ادويشه ونواف محمد محسن المحبوبي.



وفي نجران شن طيران العدوان غارة على موقع الطلعة.