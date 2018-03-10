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المؤتمر نت - دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات ومواقع العدو السعودي ومرتزقته وكبدتهم خسائر في العديد والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية

قذائف الجيش تواصل دك تجمعات العدو ومرتزقته
السبت, 10-مارس-2018
المؤتمرنت -
قذائف الجيش تواصل دك تجمعات العدو ومرتزقته
دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات ومواقع العدو السعودي ومرتزقته وكبدتهم خسائر في العديد والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي التفاصيل أوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صلية من صواريخ كاتيوشا على تجمع للجنود السعوديين في موقع الشرفة بنجران.

فيما قصفت المدفعية مواقع جيش العدو في رقابتي السديس والحمر وطلعة رجلا , وتم قنص جنديين سعوديين في رقابة الزور.

وفي جيزان استهدف قصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين في جاضع نمير, موقع الغاوية, وتم احراق آلية عسكرية في رقابة قيس, وإعطاب طقم عسكري سعودي بقناصة في جاضع نمير،وقنص جنديين سعوديين في جاضع نمير والتبة البيضاء بقرية حامضة.

وأكد المصدر تكبد المرتزقة قتلى وجرحى في صفوفهم خلال عملية هجومية للجيش واللجان على مواقعهم جنوب الساحل الغربي بمحافظة تعز , وتم قنص ثلاثة مرتزقة في جبهة حمير في الدار الشرقية.

وأشار المصدر إلى تدمير مدرعة عسكرية للمرتزقة بصاروخ موجه جنوب الساحل الغربي ومصرع من كان على متنها , وتم قنص أحد المرتزقة في تبة الإثني عشر جنوب معسكر خالد بمدرية موزع.








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