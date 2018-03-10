المؤتمرنت -

قتلى وجرحى بهجوم وقصف نوعي في تعز

سقط العديد من مرتزقة العدو السعودي بين قتيل وجريح بعمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في محافظة تعز.



وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في هجوم للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل على مواقعهم في جبهة مقبنة سبقه تمشيط بسلاح المدفعية والأسلحة المتوسطة.



وأشار المصدر إلى قنص ثلاثة مرتزقة شمال وجنوب معسكر خالد وقنص ثلاثة آخرين شمال يختل في الساحل الغربي.



وذكر المصدر أن قصفا صاروخيا ومدفعيا استهدف تجمع آليات للمرتزقة غرب معسكر خالد في موزع وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وإحراق آلية عسكرية لهم جنوب المعسكر.



وأضاف المصدر أن القوة المدفعية دكت تجمعات للمرتزقة جنوب الساحل الغربي ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.