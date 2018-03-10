المؤتمرنت -

الصحة تُدشن حملة التحصين ضد الدفتيريا

دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ اليوم بأمانة العاصمة حملة التحصين ضد مرض الدفتيريا التي تستمر خلال الفترة 10 – 15 مارس الجاري.



وفي التدشين أشار وزير الصحة إلى أن الحملة التي تنفذها الوزارة بدعم من البنك الدولي ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسف تستهدف جميع الأطفال من سن ستة أسابيع حتى 15 سنة في 39 مديرية بأمانة العاصمة ومحافظات الحديدة، إب، عدن، صنعاء، عمران، تعز، صعدة، حجة، المحويت، ريمة، وذلك في المرافق الصحية والمواقع المؤقتة.



وأكد الدكتور بن حفيظ أهمية الحملة للتحصين ضد الدفتيريا (الخناق) الذي يعتبر مرض بكتيري شديد الخطورة؛ قد يفضي إلى الوفاة لتسببه بتشكل غشاء حول اللوزتين يسد مجرى التنفس.



ولفت إلى أن الدفتيريا داءٌ معدٍ سريع الانتشار لا تعيقه حدود أو تصده المسافات؛ ينتقل عبر السعال والعطاس وإفرازات المريض والملامسة المباشرة للجروح والتقرحات في جسمه أو استخدام أدواته الشخصية.



ودعا وزير الصحة الآباء والأمهات إلى المبادرة بأخذ أطفالهم إلى المرافق الصحية لتحصينهم ضد مرض الدفتيريا مجانا.. مشيرا إلى لا يمكن حماية الأطفال من مرض الدفتيريا إلا بتطعيمهم.



وثمن جهود القائمين على الحملة في البرنامج الوطني للتحصين والمركز الوطني للتثقيف الصحي والإعلام السكاني وكذا دعم منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف.



من جانبهما أشار وزير المياه البيئة وأمين العاصمة إلى أهمية التفاعل لإنجاح حملة التحصين ضد الدفتيريا.



ولفتا إلى أهمية الحملة لمكافحة هذا المرض ومنع انتشاره والوقاية منه خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الوطن.



بدورهما أشار مدير المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي عبدالسلام سلام وخبير منظمة الصحة العالمية للنظام الصحي علاء أبو زيد إلى أهمية مكافحة هذا المرض ورفع مستوى الوعي حول الأسباب التي تسهم في انتشاره وكيفية الوقاية منه.