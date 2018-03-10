أخبار الكميم يلتقي ممثلة منظمة اليونيسيف لدى اليمن المؤتمرنت -

الكميم يلتقي ممثلة منظمة اليونيسيف لدى اليمن

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم اليوم ممثلة منظمة اليونيسيف المقيمة لدی اليمن ميرشل ريلاتو.



جرى خلال اللقاء بحث القضايا المتصلة بتعزيز التعاون بين اليمن ومنظمة اليونيسيف في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وأكد الوزير الكميم خلال اللقاء حرص الحكومة والوزارة علی تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات المتاحة لتعزيز أنشطة المنظمة .. منوها بجهود المنظمة في تعزيز التعاون والتنسيق مع القطاعات المختصة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.



من جهتها أكدت ممثلة منظمة اليونيسيف حرص المنظمة علی مواصلة أنشطتها في اليمن وتقديم الخدمات المتاحة للفئات المستهدفة.

















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