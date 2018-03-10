المؤتمرنت -

قتلى وتدمير آلية بهجوم على المرتزقة في الجوف

لقي عدد من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم ودمرت آلية عسكرية لهم بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في محافظة الجوف.



وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش اليمني واللجان وأبناء القبائل هاجموا مواقع للمرتزقة في وادي شواق بمديرية الغيل، موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم بينهم قيادات.



وأشار المصدر إلى تدمير آلية عسكرية للمرتزقة بعبوة ناسفة ومصرع وإصابة من كانوا على متنها في منطقة وقز بمديرية المصلوب.



لافتاً، إلى قنص 4 مرتزقة في منطقة مزوية بمديرية المتون.



إلى ذلك شن طيران العدوان السعودي خمس غارات على وادي شواق في مديرية الغيل بمحافظة الجوف.





