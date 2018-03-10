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طيران العدوان يشن غارتين على نهم

شن طيران العدوان السعودي اليوم غارتين على مديرية نهم بمحافظة صنعاء.



وأوضح مصدر محلي بالمديرية أن الغارتين استهدفتا منطقة مسورة بالمديرية وخلفتا أضراراً بممتلكات المواطنين ومنازلهم