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أخبار
6 غارات لطيران العدوان على حجة
السبت, 10-مارس-2018
المؤتمرنت
-
6 غارات لطيران العدوان على حجة
شن طيران العدوان السعودي سلسلة من الغارات على محافظة حجة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بست غارات مديريتي حرض وميدي.
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