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المؤتمر نت - واصل العدوان السعودي استهداف منازل وممتلكات المواطنين ما أدى إلى إصابة 7 بينهم 5 أطفال في صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

العدوان السعودي يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
الأحد, 11-مارس-2018
المؤتمرنت -
العدوان السعودي يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
واصل العدوان السعودي استهداف منازل وممتلكات المواطنين ما أدى إلى إصابة 7 بينهم 5 أطفال في صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر مصدر عسكري أن ثلاثة أطفال أصيبوا، أحدهم حالته حرجة ، بقصف صاروخي سعودي على منازل المواطنين في مديرية الظاهر، كما أصيب طفل رابع جراء قصف صاروخي ومدفعي استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح.

وأشار المصدر إلى أن منطقتي آل مقنع وآل طارق بمديرية منبه ومنطقة الغور بمديرية غمر تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وأكد المصدر إصابة طفل وشاب مع جدهما بجروح خطيرة إثر غارة لطيران العدوان استهدفتهم بمديرية باقم، وشن الطيران أربع غارات أخرى على مناطق متفرقة بالمديرية، وثمان غارات على منطقة الأزهور وغارة على منطقة القد بمديرية رازح.

وأوضح المصدر أن الطيران المعادي شن غارتين على منطقة مسورة بمديرية نهم في محافظة صنعاء وغارة على المطار بمديرية التعزية في محافظة تعز، وشن خمس غارات على مديرية الغيل بمحافظة الجوف.

وشن طيران العدوان السعودي غارة على مزرعة مواطن في مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة و ست غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة ، واستهدف بغارة سيارة أحد المواطنين على الخط الواصل بين مديريتي نعمان وناطع بمحافظة البيضاء.

ووفقاً للمصدر شن الطيران أربع غارات على وادي جاره في جيزان.








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