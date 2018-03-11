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المؤتمر نت - لقي عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل استهدفت تجمعاتهم خلال الـ24 ساعات الماضية

خسائر متواصلة يتكبدها العدو ومرتزقته بمختلف الجبهات
الأحد, 11-مارس-2018
المؤتمرنت -
خسائر متواصلة يتكبدها العدو ومرتزقته بمختلف الجبهات
لقي عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل استهدفت تجمعاتهم خلال الـ24 ساعات الماضية.

في التفاصيل أوضح مصدر عسكري أن الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفوا بصلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في مستحدث جحفان بجيزان.

وأشار المصدر إلى قنص جندي سعودي في موقع الحسكول، وإعطاب آلية عسكرية تابعة للجيش السعودي إثر استهداف مدفعي على تجمعاتهم وآلياتهم خلف جاضع نمير.

وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من مرتزقة الجيش السعودي إثر استهداف آلية محملة بهم في منفذ الطوال.

وفي عسير بين المصدر أن سلاح المدفعية دك تجمعات للمرتزقة في جبل عضد بالثعبان وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما لقي عدد من الجنود السعوديين مصرعهم وأصيب آخرون وهرب من تبقى جراء استهداف مدفعي لتجمعاتهم في تباب مجازة.

وذكر المصدر أنه تم إحراق آلية عسكرية لمرتزقة العدوان جنوب معسكر خالد في مديرية موزع بمحافظة تعز ، ونفذ أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل هجوماً مباغتاً على مواقع المرتزقة في مديرية مقبنة أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم بعد تمشيطها بالمدفعية والأسلحة المتوسطة.

كما أكد المصدر قنص ثلاثة من مرتزقة العدوان شمال وجنوب معسكر خالد وقنص ثلاثة آخرين شمال يختل في الساحل الغربي.

ووفقا للمصدر فإن قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف تجمع آليات المرتزقة غرب معسكر خالد وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما دك سلاح المدفعية تجمعات لمرتزقة العدوان جنوب الساحل الغربي ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد منهم.

ولفت المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية دمروا مدرعة تابعة للغزاة والمرتزقة بصاروخ موجه في جبهة الساحل الغربي، كما تم إعطاب آلية للمرتزقة في شارع الأربعين بجبهة الضباب بقذائف المدفعية، واستهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة في الصلو.

وفي جبهة الجوف نفذ أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل عملية إغارة على مواقع لقوى العدوان في وادي شواق بمديرية الغيل ومصرع وجرح العديد من المرتزقة بينهم قيادات.

وأكد المصدر إعطاب آلية عسكرية لمرتزقة العدوان في جبهة وقز بمديرية المصلوب ومصرع وجرح من كانوا على متنها، كما تم إعطاب آلية لهم في جبهة حام بمديرية المتون.

وأشار المصدر إلى تفجير آلية عسكرية للمرتزقة في جبهة الخليفين بمديرية خب والشعف ومصرع من كانوا على متنها.

وفي محافظة لحج ذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف تحصينات وتجمعات لمرتزقة العدو في جبل الحصن بالجوازعة مديرية القبيطة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.








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