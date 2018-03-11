المؤتمرنت -

الكميم يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم اليوم الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي "ستيفن أندرسون".



جرى خلال اللقاء بحث جملة من القضايا المتصلة بتعزيز التعاون بين اليمن وبرنامج الغذاء العالمي وبما يسهم في دعم أنشطة البرنامج في اليمن.



واستعرض الجانبان سير تنفيذ عدد من المشاريع ضمن أنشطة برنامج الغذاء العالمي في اليمن.



وفي هذا الصدد أكد الوزير الكميم حرص الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي علی تقديم كافة التسهيلات المتاحة لدعم أنشطة البرنامج.