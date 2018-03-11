المؤتمرنت -

وزير الخارجية يلتقي ممثلا الصليب الأحمر والأمومة والطفولة

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف) ميرتشل ريلانيو ، جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز دور اليونيسيف في التخفيف من حدة آثار العدوان والحصار الشامل على اليمن، بما في ذلك مشروع الضمان الاجتماعي.



وأكد وزير الخارجية على الدور الفاعل للمكاتب والبرامج الإنسانية في اليمن .. لافتا إلى ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية كأحد أهم الأدوات لتحقيق الأهداف المنشودة.



كما أكد حرص وزارة الخارجية على تقدم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح مهام اليونيسف وكافة المنظمات الدولية العاملة في اليمن.



وفي سياق متصل التقى وزير الخارجية ، الممثل المقيم للجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء الكسندر فيت.

وفي اللقاء ثمن وزير الخارجية الدور الإنساني الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من خلال تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة سيما في القطاعين الصحي والغذائي.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار إلى أن وزارة الخارجية تبذل قصارى جهدها لتذليل الصعوبات التي تواجه المنظمات الدولية العاملة في اليمن.



