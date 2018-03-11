المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 14 غارة على حجة وعمران

شن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات على محافظة حجة ، وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان شن 11 غارة على مديريتي حرض وميدي.



وفي محافظة عمران شن طيران العدوان السعودي اليوم 3 غارات على مديرية حرف سفيان ، وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارت جبل الذراع الأحمر بمديرية حرف سفيان.



والى محافظة الحديدة حيث ذكرت المصادر هناك ان طيران العدوان شن غارة عنيفة على مطار الحديدة الدولي، محدثا اضرارا جسيمة في ممتلكات المواطنين جوار المطار.

