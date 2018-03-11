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المؤتمر نت - شن طيران العدوان السعودي اليوم 11 غارة على مناطق متفرقة بصعدة، فيما تعرضت مديريتي رازح وشدا لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

طيران العدوان يشن 18 غارة على صعدة والحديدة
الأحد, 11-مارس-2018
المؤتمرنت -
طيران العدوان يشن 18 غارة على صعدة والحديدة
شن طيران العدوان السعودي اليوم 11 غارة على مناطق متفرقة بصعدة، فيما تعرضت مديريتي رازح وشدا لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية باقم وغارة على منطقة طخية بمديرية مجز.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف واستهدف بغارة سيارة مواطن في آل أبو جبارة، كما شن غارة على منطقة القد بمديرية رازح وغارتين على منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر.
وذكر المصدر أن مناطق متفرقة بمديريتي رازح وشدا تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلف اضرار بمزارع وممتلكات الموطنين.

وفي محافظة الحديدة شن طيران العدوان السعودي مساء اليوم سبع غارات على مزارع لمواطنين هناك.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح مصدر محلي أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات مزرعة في مديرية الجراحي وشن أربع غارات على مزرعة في مديرية زبيد.








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