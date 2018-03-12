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المؤتمر نت - عقدت الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه اجتماعا لها مساء امس برئاسة اللواءالركن / جلال علي علي الرويشان

الهيئة الوزارية للمؤتمر وحلفائه تناقش المستجدات التنظيمية والوطنية
الإثنين, 12-مارس-2018
المؤتمرنت -
الهيئة الوزارية للمؤتمر وحلفائه تناقش المستجدات التنظيمية والوطنية
عقدت الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه اجتماعا لها مساء امس برئاسة اللواءالركن / جلال علي علي الرويشان نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن رئيس الهيئة الوزارية
حيث بدأ الاجتماع بقراءة الفاتحة على ارواح الشهيدين الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الاسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام والامين العام للمؤتمر الاستاذ عارف الزوكا وكل شهداء المؤتمر والوطن .
عقب ذلك اطلع رئيس الهيئة الوزارية أعضاء الهيئة على أخر المستجدات على الساحتين الوطنية والتنظيمية ونتائج ومخرجات اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر والجهود التي بذلتها قيادة المؤتمر الشعبي العام خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين وفي مقدمتهم أولاد واقارب الزعيم علي عبدالله صالح و الكوادر الإعلامية وما يتعلق بممتلكات وأموال المؤتمر الشعبي العام
من جانبهم تحدث أعضاء الهيئة الوزارية مؤكدين على ثبات مواقفهم الوطنية والتنظيمية والتفافهم خلف قيادة المؤتمر ممثلة بالاخ الشيخ صادق امين ابوراس القائم بأعمال رئيس المؤتمر الشعبي العام معبرين عن الشكر لقيادة المؤتمر على الجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بالجوانب الانسانية واكدوا على اهمية تكاتف المؤتمريين قيادة وقواعد على مستوى مختلف التكوينات القيادية والقاعدية باعتبار ذلك مسؤولية تفرضها طبيعة المرحلة التي يمر بها المؤتمر ..
هذا وقد ناقش الاجتماع عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة كما استمعت إلى محضر اجتماعها السابق وأقرته.








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