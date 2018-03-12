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المؤتمر نت - لقي 13 من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم بعمليات قنص للجيش اليمني واللجان الشعبية، ودكت المدفعية مواقعهم وتحصيناتهم وكبدتهم خسائر في الأرواح و العت

مصرع 13 من جنود العدوان ومرتزقته بعمليات قنص
الإثنين, 12-مارس-2018
المؤتمرنت -
مصرع 13 من جنود العدوان ومرتزقته بعمليات قنص
لقي 13 من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم بعمليات قنص للجيش اليمني واللجان الشعبية، ودكت المدفعية مواقعهم وتحصيناتهم وكبدتهم خسائر في الأرواح و العتاد .

وأوضح مصدر عسكري أنه تم قنص ستة جنود سعوديين شمال قرية قوى وقرية حامضة،وقصفت المدفعية تجمعات آخرى لجنود العدو في مواقع برج السودة السعودي,قرية قمر, جبل دخان و الخوبة .

وأشار المصدر إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم قبالة منفذ علب في عسير وتدمير معدل 50 , في حين تم قنص ستة من المرتزقة بالمنطقة نفسها .

وفي نجران دكت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في موقعي الشرفة والشبكة و رقابة السديس, وتم استهداف تجمعات للمرتزقة في بير السلامي قبالة صحراء الأجاشر بقذائف المدفعية .

ولفت المصدر الى أن وحدة الهندسة للجيش واللجان دمرت آلية للمرتزقة بعبوة ناسفة في جبهة صبرين بمديرية خب الشعف في محافظة الجوف ,وتم استهداف تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي بعدد من قذائف المدفعية .

وحسب وكالة الانباء اليمنية(سبأ) فقد أكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة بقصف مدفعي على مواقعهم وتحصيناتهم في الجوازعة بطور الباحة في محافظة لحج , و قنص مرتزق جنوب معسكر خالد بموزع في محافظة تعز.









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