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المؤتمر نت - أكد مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ان المؤتمر كان وسيظل تنظيما وطنيا قويا وعصيا على كل محاولات النيل منه

تصريح لمصدر مسؤول بالأمانة العامة للمؤتمر (نص التصريح)
الإثنين, 12-مارس-2018
المؤتمرنت -
تصريح لمصدر مسؤول بالأمانة العامة للمؤتمر (نص التصريح)
أكد مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ان المؤتمر كان وسيظل تنظيما وطنيا قويا وعصيا على كل محاولات النيل منه أو مخططات تمزيقه من قبل أي كان وتحت أي مبررات او مزاعم.

وسخر المصدر من سعي بعض الأشخاص هنا او هناك لممارسة التضليل والتحدث باسم المؤتمر او الحديث عن مزاعم بوجود انقسام فيه وهو تضليل مفضوح وذو اهداف مشبوهة فالمؤتمر كان وسيظل موحدا كما كان بقيادة الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام والشهيد الامين العام الاستاذ عارف الزوكا رحمهما الله وستظل وحدته محمية بانتمائه الوطني وفكره الميثاقي وتماسك والتفاف قواعده وكوادره خلف قيادته ممثلة بالشيخ صادق أمين ابوراس القائم بأعمال رئيس المؤتمر واللجنة العامة وتكويناته التنظيمية.

وقال المصدر: ومن المثير للاستهجان ان ينبري بعض من لم يعد لهم أي علاقة او صلة تنظيمية بالمؤتمر للحديث عن المؤتمر وباسمه وعن مزاعم توحيده في الوقت الذي يعلمون هم ويعلم الجميع انه سبق وتم فصلهم من المؤتمر وفقا لنصوص النظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه بسبب ارتكابهم لجريمة الخيانة العظمى للشعب اليمني ولدستور الجمهورية ولمبادىء وقيم ونصوص الميثاق الوطنية بتاييدهم للعدوان على شعبنا وبلدنا وكل الجرائم التي ارتكبت بحق ابنائه ناهيك عن تأمرهم على المؤتمر ووحدته التنظيمية وقيادته وسعيهم لتمزيقه ،مؤكدأ ان تصريحات وأحاديث هؤلاء عن المؤتمر اصبحت في حكم العدم وليس لها أي قيمة تنظيمية او سياسية.

وأضاف المصدر :لقد اثبتت الاحداث والازمات التي واجهها المؤتمر على مدى السنوات السبع الماضية انه تنظيم عصي على الكسر وقادر على افشال كل مخططات استهدافه بوعي قياداته وقواعده المنتشرة في كل ربوع اليمن والتي مثلت صخرة تتحطم عليها كل معاول الهدم والتفتيت والتمزيق والمحاولات اليائسة لتشويه تاريخ المؤتمر الوطني والنضالي وتمسكه ودفاعه عن الثوابت الوطنية ممثلة بالثورة والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية ووضع مصالح الوطن العليا و هموم وتطلعات وطموحات الناس كأولوية في مسار رؤيته وادائه التنظيمي والسياسي وهي قضايا كانت وستظل النهج الذي يسير عليه المؤتمر ويتعاطى بها في مختلف المراحل.

وحث المصدر كل قيادات وقواعد وكوادر وانصار المؤتمر مواجهة حملات الكيد والتضليل والتشويه بحق المؤتمر والمؤتمريين بمزيد من التماسك والثبات والصمود والالتفاف خلف قيادتهم وبمزيد من تجسيد نهج المؤتمر الوطني في الدفاع عن اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله وترسيخ قيم الانتماء والولاء الوطني ورفض التطرف والعنف والتعصب والنعرات المذهبية والمناطقية بكل اشكالها ومسمياتها.








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