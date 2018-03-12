المؤتمرنت -

6 غارات لطيران العدوان على حجة

شن طيران العدوان السعودي اليوم 6 غارات على محافظة حجة.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بست غارات مديريتي حرض وميدي.