المؤتمرنت -

32 غارة إجرامية لطيران العدوان على 6 محافظات

واصل طيران العدوان السعودي غاراته الإجرامية خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث استهدف 6 محافظات بـ32 غارة أسفرت إحداها عن إصابة امرأة وطفليها.



وأكد مصدر عسكري إصابة امرأة وطفليها بجروح في غارة لطيران العدوان على منزل مواطن بمديرية رازح الحدودية التي تعرضت مناطق متفرقة فيها لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وأوضح المصدر أن الطيران شن أربع غارات على منطقة طخية بمديرية مجز وثلاث غارات على منطقة أضيق ووادي آل أبو جبارة وغارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على مزرعة المرشدية بمديرية زبيد وغارة بالقرب من المجمع الحكومي بمديرية الجراحي في محافظة الحديدة، وست غارات على حرض وميدي بمحافظة حجة.



وشن طيران العدوان السعودي غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وخمس غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، وغارة على كهبوب في لحج.



ولفت المصدر إلى أن الطيران المعادي شن ست غارات على موقع الطلعة في نجران.