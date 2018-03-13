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أخبار
المؤتمر نت - استهدفت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل تجمعات وتحصينات ومواقع الجيش السعودي ومرتزقته في عددا من الجبهات الداخلية والحدود خلال الـ24 ساعات الماضية

قوات الجيش واللجان تواصل قصف مواقع العدو ومرتزقته
الثلاثاء, 13-مارس-2018
المؤتمرنت -
قوات الجيش واللجان تواصل قصف مواقع العدو ومرتزقته
استهدفت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل تجمعات وتحصينات ومواقع الجيش السعودي ومرتزقته في عددا من الجبهات الداخلية والحدود خلال الـ24 ساعات الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته قبالة جبل قيس بقطاع جيزان ،وقصفت مناطق متفرقة من الخوبة وقريتي قمر وحامضة .

كما قصفت صاروخية الجيش تجمعات للجنود السعوديين في البيت الأبيض وقرية أم القطب والرقابة الشرقية لمستحدث جحفان،وتم قنص ثلاثة من جنود العدو السعودي في قرية حامضة ،وقنص ثلاثة مرتزقة في موقع الرمضة ،وإعطاب عيار 14 في الموقع نفسه.

في نجران استهدف قصف مدفعي مرتزقة الجيش السعودي في رقابة الخشبا ،وتم استهداف تجمعات آخرى لهم في في صحراء الأجاشر بعدد من القذائف.

وأشار المصدر إلى احراق آلية عسكرية تابعة للمرتزقة من قبل وحدة الهندسة بالجيش خلف قرية الألواح بالضباب في محافظة تعز، وقنص خمسة مرتزقة في بير باشا والضباب.

وذكر المصدر أن عملية هجومية للجيش واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل استهدفت مواقع المرتزقة في صبرين بمحافظة الجوف ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم قنص مرتزق في جبهة اليتمة ،فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات وتحصينات للمرتزقة شمال صحراء ميدي.

وحسب المصدر لقي أربعة مرتزقة مصرعهم بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية في قيفة بمحافظة البيضاء ،وقتل و جرح العشرات من المرتزقة في غارة جوية لطيران العدوان استهدفت مواقعهم في قاع الحيافي بمريس في محافظة الضالع.

وأكد المصدر مصرع القيادي المرتزق بكيل ناصر قاسم الجريبي بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة عسيلان بمحافظة شبوة.








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