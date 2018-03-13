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أخبار
المؤتمر نت - التقى الشيخ صادق أمين ابوراس القائم بأعمال رئيس المؤتمر الشعبي العام بقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في العاصمة صنعاء اليوم بحضور الاستاذة فائقة السيد الأمين العام المساعد للمؤتمر، حيث استهل اللقاء بقراءة الفاتحة على روح الشهيدين الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر

القائم بأعمال رئيس المؤتمر يلتقي قيادات أحزاب التحالف الوطني
الثلاثاء, 13-مارس-2018
المؤتمرنت -
القائم بأعمال رئيس المؤتمر يلتقي قيادات أحزاب التحالف الوطني
التقى الشيخ صادق أمين ابوراس القائم بأعمال رئيس المؤتمر الشعبي العام بقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في العاصمة صنعاء اليوم بحضور الاستاذة فائقة السيد الأمين العام المساعد للمؤتمر، حيث استهل اللقاء بقراءة الفاتحة على روح الشهيدين الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام، والأستاذ عارف عوض الزوكا الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام وكل شهداء المؤتمر والوطن.

وخلال اللقاء استعرض القائم بأعمال رئيس المؤتمر المستجدات على الساحة التنظيمية والوطنية والجهود التي بذلتها قيادة المؤتمر خلال الفترة الماضية، مجدداً التأكيد على أن المؤتمر الشعبي العام كان وسيظل تنظيماً وطنياً موحداً وحريصاً على علاقته القوية مع حلفائه في أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وحريصاً على تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الجائر باعتبار ذلك واجباً وطنياً يمليه عليه فكره المتمثل في الميثاق الوطني وقيمه وتاريخه الناصع والمليء بالانجازات السياسية والتنموية التي حققها للوطن على مدى أكثر من ثلاثة عقود ونصف وشملت مختلف ربوع اليمن.

وأوضح أبوراس أن المؤتمر سيظل تنظيماً مدنياً سلمياً يمارس عمله وفقا للاطر الديمقراطية محافظاً على الثوابت الوطنية ومتمسكاً بالوحدة اليمنية ومدافعاً عن سيادة واستقلال اليمن، مشيراً إلى أن العلاقة بين المؤتمر وحلفائه تكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة الهامة من تاريخ شعبنا ووطننا خاصةً في ظل استمرار العدوان والحصار والمؤامرات التي تستهدف تمزيق اليمن ونسيجه الاجتماعي من قبل القوى المتآمرة عليه.

ولفت القائم بأعمال رئيس المؤتمر إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار برنامج التواصل الذي تنفذه قيادة المؤتمر وبهدف إطلاع حلفائه على آخر المستجدات وحرصها على إشراكهم في تحديد أولويات المرحلة القادمة بما يضمن تعزيز وتمتين العلاقة في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

لافتاً، إلى أن المؤتمر وحلفاؤه حريصون كل الحرص على مد يد السلام والبحث عن حلول لإيقاف العدوان ورفع الحصار، وبما يضمن الحفاظ على حقوق الشعب اليمني كاملةً وغير منقوصة.

من جانبها عبرت قيادات أحزاب التحالف الوطني عن شكرها وتقديرها للقائم بأعمال رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس وبقية زملائه في قيادة المؤتمر الذين بذلوا ويبذلون جهوداً في سبيل الحفاظ على المؤتمر الشعبي العام وتجاوزه للمساعي الرامية لتمزيقه، مشيرين إلى أن تحالفهم مع المؤتمر هو تحالف استراتيجي يصب في خدمة الوطن والدفاع عن ثوابته ومصالحه العليا وسيظلون حريصين ومتمسكين بهذا التحالف وبما يخدم القضايا الوطنية وفي مقدمتها مواجهة العدوان الغاشم والحصار الظالم الذي يستهدف كل القوى الوطنية والشعب اليمني عموماً دون تمييز أو تفريق.

وأكدت قيادات أحزاب التحالف الوطني ثقتها بأن المؤتمر الشعبي العام قادر على تجاوز كل الظروف والتحديات التي يواجهها وهو ما اثبتته الاحداث التي عصفت بالوطن منذ العام 2011 وحتى اليوم باعتبار أنه تنظيم مرتبط بالوطن وليس له أي ارتباطات خارجية كتلك القوى التي ظلت تتشدق بالوطنية ولكنها ارتمت في أحضان تحالف العدوان الذي يستهدف اليمن وشعبه.

وشدد اللقاء على أهمية أن تقوم مؤسسات الدولة بواجباتها تجاه المواطنين وفقاً للدستور والقانون وإنهاء أي ازدواجية أو تدخل في عملها من قبل أي جهة كانت خاصةً وأن الشعب اليمني يقدم صورةً من صور الصمود الأسطوري الذي يتطلب مقابلته بالمزيد من الحرص على تقديم الخدمات وحل كافة المشاكل التي يواجهها خصوصاً في المجالات الخدمية.

كما أكد اللقاء على أهمية التواصل والتشاور بين قيادة المؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بشكل مستمر وبما يضمن تنسيق المواقف تجاه مختلف القضايا على الساحة الوطنية والخارجية.

هذا وقد ناقش الاجتماع عدداً من القضايا واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.








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