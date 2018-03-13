المؤتمرنت -

التحديات الصحية في لقاء بن حبتور مع ممثل الصحة العالمية باليمن

ناقش رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء مع الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في اليمن نيفيو زجاريا، الجهود المشتركة في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في ظل العدوان والحصار.



وركز اللقاء الذي شارك فيه نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء جلال الرويشان، ووزير الصحة العامة الدكتور محمد بن حفيظ وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي، على السبل الكفيلة للحد من تلك التحديات بجوانبها الدوائية والفنية والوقائية، لما فيه تعزيز الدور الحيوي لوزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها في أداء واجباتها الحيوية تجاه المواطنين عبر مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية والطوارئ والبرامج الوقائية التي تمثل أهمية بالغة لتلافي الإصابة بالأمراض والأوبئة وحماية المواطنين من خطرها.



وأعرب رئيس الوزراء عن شكره وامتنانه للجهد الإنساني الكبير الذي يقوم به ممثل الصحة العالمية، في إسناد عدد من برامج القطاع الصحي ذات الأولوية .. مؤكداً أن هذه الجهود الملموسة آثارها بصورة مباشرة محل تقدير الجميع.



وأكد حرص الحكومة على تذليل الصعوبات التي قد تعترض نشاط منظومة العمل الإنساني سواء كانت إجرائية أو ميدانية لما فيه خدمة جهود مواجهة التحديات الإنسانية بمختلف أنواعها والحد من آثارها على المواطنين.



فيما أكد زجاريا، حرص منظمة الصحة العالمية على مواصلة دورها في إسناد القطاع الصحي في اليمن لتنفيذ البرامج الصحية والتخفيف عن المواطنين بما في ذلك الوقائية .. منوها إلى التواصل المستمر مع وزير الصحة للاطلاع على الصعوبات القائمة التي يواجهها هذا القطاع وما يتم انجازه في هذا الإطار لصالح خدمات الصحة العامة.



وأعرب عن تقديره لتفاعل رئيس الوزراء المتواصل مع المنظمة ومبادرته المستمرة لتذليل الصعوبات التي قد تطرأ أمامها بما يخدم الجهود المشتركة في الوصول إلى تحقيق الغايات في التخفيف عن المواطنين.

