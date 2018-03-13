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أخبار
المؤتمر نت - التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم الممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية لدى اليمن ليزا جراندي، بمناسبة تعيينها منسقة للشؤون الإنسانية لدى بلادنا

وزير الخارجية يلتقي بصنعاء المنسق الأممي الإنساني الجديد
الثلاثاء, 13-مارس-2018
المؤتمرنت -
وزير الخارجية يلتقي بصنعاء المنسق الأممي الإنساني الجديد
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم الممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية لدى اليمن ليزا جراندي، بمناسبة تعيينها منسقة للشؤون الإنسانية لدى بلادنا.

وفي اللقاء رحب وزير الخارجية بمنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن.. مشيدا بدور الأمم المتحدة الإيجابي وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين والنازحين جراء العدوان والحصار الجائر، وكذا المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء العدوان ورفع الحصار وصولاً إلى تسوية سياسية مستدامة.

وأكد الوزير شرف، تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح مهام منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن .. لافتا إلى أن توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس الوزراء تقضي بتقديم الدعم والتعاون لإنجاح أنشطة الأمم المتحدة الاغاثية والإنسانية وضمان امن وسلامة طواقهما خلال تأدية مهامهم.

وتطرق إلى موقف المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني الداعي للسلام والوصول إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة تحفظ لليمن وشعبه الأمن والسلام والاستقرار.

فيما أعربت غراندي، عن سعادتها بتعيينها منسق مقيم للأمم المتحدة بصنعاء .. مؤكدة أن معالجة الوضع الإنساني المتدهور في اليمن يأتي على رأس أولوية مهامها.








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