المؤتمرنت -

6 غارات لطيران العدوان على البيضاء

شن طيران العدوان السعودي اليوم 6 غارات على مديرية القريشية بمحافظة البيضاء.



وذكر مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بست غارات منطقتي الثعالب والعليب بالمديرية .