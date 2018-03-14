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أخبار
6 غارات لطيران العدوان على البيضاء
الثلاثاء, 13-مارس-2018
المؤتمرنت
-
6 غارات لطيران العدوان على البيضاء
شن طيران العدوان السعودي اليوم 6 غارات على مديرية القريشية بمحافظة البيضاء.
وذكر مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بست غارات منطقتي الثعالب والعليب بالمديرية .
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