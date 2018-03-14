المؤتمرنت -

24 غارة إجرامية لطيران العدوان على 8 محافظات

استهدف طيران العدوان السعودي عدداً من محافظات الجمهورية بـ 24 غارة، وتعرضت المناطق الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي خلال الـ24 ساعة الماضية أسفر عن أضرار في مزارع المواطنين.



وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الأزقول بمديرية سحار في محافظة صعدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي منطقة الغور بمديرية غمر ومناطق متفرقة من مديرية شدا ما أدى إلى أضرار في مزارع المواطنين.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على تبة العرة شمال مطار صنعاء الدولي وغارتين على معهد الشرطة بمدينة ذمار ، كما شن غارة بالقرب من مفرق الوازعية في محافظة تعز.



وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وأربع غارات على مناطق متفرقة من مديرية المصلوب بمحافظة الجوف ، واستهدف بخمس غارات مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي شن ست غارات على منطقتي الثعالب والعليب بمديرية القريشية في محافظة البيضاء.