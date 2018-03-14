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طيران العدوان يقصف ب12 غارة مطار صنعاء الدولي

شن طيران العدوان السعودي اليوم 12 غارة على العاصمة صنعاء.



وأوضح مصدر أمني أن الغارات استهدفت مطار صنعاء الدولي .



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