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المؤتمر نت - التقى القائم باعمال رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس بقيادات الحزب الناصري الديمقراطي على هامش انعقاد دورة مكتبهم السياسي في العاصمة صنعاء

ابوراس يلتقي بقيادات الحزب الناصري الديمقراطي
الأربعاء, 14-مارس-2018
المؤتمرنت -
ابوراس يلتقي بقيادات الحزب الناصري الديمقراطي
التقى القائم باعمال رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس بقيادات الحزب الناصري الديمقراطي على هامش انعقاد دورة مكتبهم السياسي في العاصمة صنعاء.

واستهل اللقاء بقراءة الفاتحة على ارواح الشهيدين الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الاسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام والاستاذ عارف عوض الزوكا الامين العام للمؤتمر الشعبي العام وكل شهداء المؤتمر والوطن.

وفي اللقاء بارك القائم باعمال رئيس المؤتمر للحزب الناصري الديمقراطي انعقاد دورة مكتبه السياسي بنجاح متمنيا لهم التوفيق والنجاح في اداء رسالتهم الوطنية.

واشار ابوراس الى العلاقة التي تربط بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الناصري الديمقراطي الذي يعد احد الاحزاب المتحالفة مع المؤتمر مؤكدا ان المؤتمر سيظل يمد يديه الى كل القوى والتنظيمات الوطنية الشريفة من أجل خدمة الوطن والدفاع عنه خاصة في ظل استمرار للعدوان الغاشم والحصار الظالم وما تسبب به من كارثة على ابناء الشعب اليمني الذين يقتلون وتدمر بنيتهم التحتية ويفرض عليهم حظرا جويا ويتلقون اسواء معاملة في مطارات العالم وهو ما يستدعي ضرورة التكاتف والتلاحم بين القوى الوطنية وفي المقدمة المؤتمر وحلفائه.

وجدد القائم باعمال رئيس المؤتمر التأكيد على ان المؤتمر الشعبي العام سيتجاوز كل التحديات والظروف التي يواجهها فهو تنظيم يمرض لكنه لا يموت وقد اثبتت الازمات والمراحل المختلفة ان المؤتمر بتاريخه وانجازاته وقياداته وقواعده قادر على التغلب على كل الصعوبات.

هذا وقد عبر الامين العام للحزب الناصري الديمقراطي شائف عزي صغير عن شكره للقائم باعمال رئيس المؤتمر الشيخ صادق أمين ابوراس على اللقاء مؤكدا ان ابوراس كان له الدور البارز في الاشراف على عملية تأسيس التحالف الوطني الديمقراطي الذي يضم المؤتمر وحلفاؤه.

واطلع صغير ابوراس على نتائج اجتماعات دورة المكتب السياسي للحزب الناصري الديمقراطي وسلمه مبادرة اعدها الحزب تدعو لتحقيق السلام.

واشار الى ان تحالف الناصري الديمقراطي مع المؤتمر في اطار احزاب التحالف هو تحالف استراتيجي غير مصلحي وسيظل من اجل خدمة الوطن.








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