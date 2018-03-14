المؤتمرنت -

توقف 70% من قوارب الصيد .. نزوح 7500 صياد يمني بسبب العدوان والحصار

كشفت مصادر رسمية نزوح قرابة 7500 صياد يمني من مناطق سكنهم الساحلية الى مناطق اخرى، وتوقف نحو 70% من قوارب الصيد التقليدي جراء العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ مارس 2015م،



وفي مؤتمر صحافي عقد اليوم الاربعاء بصنعاء، كشف مسئولون في وزارة الزراعة واتحاد الاسماك انخفاض معدل الإنتاج السمكي بواقع 60 بالمائة من الصيد التقليدي في الوقت الراهن بسبب العدوان والحصار.

وجاء المؤتمر الصحفي المنعقد بوزارة الثروة السمكية ، تتويجا لاعمال المسح الميداني للقطاع السمكي "أضرار العدوان، الجمعيات، سبل المعيشة"، نظمه قطاع الصيد التقليدي بالوزارة والاتحاد العام التعاوني السمكي.



واستعرض المؤتمر نتائج المسح الميداني للجمعيات السمكية في محافظات الحديدة، تعز، حجة والصعوبات التي يواجهها الصيادين في تلك المحافظات جراء العدوان.



وتطرق المؤتمر إلى أضرار العدوان في القطاع السمكي والعاملين فيه وما خلفه ويخلفه من إشكاليات اقتصادية على الصيادين وأسرهم والمعالجات للصعوبات التي تواجه عمل الجمعيات والصيادين.



وتناول المؤتمر إحصائيات وبيانات المسح والحصر حيث تعثر عمل 60 بالمائة من قوارب الصيد التقليدي في الساحل الغربي وتوقف كامل لما يقارب 60 – 80 بالمائة من قوارب الصيد التقليدي جراء العدوان والحصار، إضافة إلى نزوح ثلاثة آلاف و500 صياد من حرض بحجة وأربعة آلاف صياد من مديريات المخا، ذوباب، والخوخة.



وبينت نتائج المسح أن معدل الإنتاج انخفض بواقع 60 بالمائة من الصيد التقليدي في الوقت الراهن.



وفي المؤتمر الصحفي أشار وزير الثروة السمكية محمد الزبيري إلى أن المسح الميداني للجمعيات التعاونية السمكية هدف لإعادة تصويب الجمعيات ورفع مستوى أدائها وأنشطتها بما يضمن استفادة الصيادين والعاملين في القطاع السمكي من تلك الجمعيات.



وأكد اهتمام الوزارة بالصيادين من خلال تحسين وضعهم ورفع معاناتهم وفق الإمكانيات المتاحة.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت الوزير الزبيري إلى أن المسح الميداني الذي نفذته الوزارة بالتعاون مع الاتحاد العام التعاوني السمكي هدف للتعامل بشكل مؤسسي مع تلك الجمعيات وردم الفجوة التي كانت موجودة من قبل في عمل الجمعيات والحد من الجمعيات الوهمية، إضافة إلى إصلاح الإختلالات في عمل الجمعيات السمكية.



فيما استعرض رئيس الاتحاد العام التعاوني السمكي عامر المطري ورئيس لجنة المسح الميداني عبد الرحمن مرفق، المراحل التي مر بها المسح منذ مايو 2017م، حيث تم مسح 80 جمعية بمحافظات الحديدة، حجة، تعز .



وبين أن الجمعيات النشطة بلغت 21 جمعية و27 جمعية متعثرة والبقية مجمدة لعدم استيفاءها للشروط .



وأكد المطري ومرفق، أن المسح يهدف لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة عن الجمعيات السمكية في الساحل الغربي وسبل العيش، وتقييم الوضع الحالي للجمعيات والتعاونيات السمكية في المناطق التي شملها المسح وتحديد الصعوبات ووضع المعالجات، إضافة إلى تحديد الاحتياجات لتجمعات الصيادين "سبل العيش"

