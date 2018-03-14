المؤتمرنت -

تدمير آلية لهم في الجوف .. قصف مدفعي يستهدف مرتزقة بتعز

استهدفت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم تجمعات لمرتزقة العدوان وآلياتهم بمحافظة تعز ، وأوضح مصدر عسكري أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات أفراد وآليات مرتزقة العدوان في مفرق موزع وغربه، محققة إصابات مباشرة.



وأكد المصدر تدمير آلية عسكرية للمرتزقة ومصرع من كانوا على متنها في جبهة حمير بمديرية مقبنة.

وفي محافظة الجوف دمرت وحدة الهندسة بالجيش واللجان الشعبية اليوم طقماً عسكرياً محملاً بالمرتزقة في مديرية المصلوب ،



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد مصدر عسكري استهداف آلية عسكرية لمرتزقة العدوان في مديرية المصلوب ما أدى إلى مصرع من كانوا على متنها.

