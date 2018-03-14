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إسقاط طائرة تجسس للعدوان في عسير المؤتمرنت -

إسقاط طائرة تجسس للعدوان في عسير

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم طائرة تجسس للعدوان السعودي بعسير.



وأوضح مصدر عسكري بعسير أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان قبالة منفذ علب بعسير.





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