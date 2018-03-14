المؤتمرنت -

اسقاط طائرة تجسس..دك مواقع للعدوان في عسير

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم تحصينات وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في عسير، مخلفة خسائر كبيرة في صفوفهم وعتادهم العسكر.



وأوضح مصدر عسكري بعسير أنه تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من القذائف المدفعية على تجمعات ومرابض مدفعية الجيش السعودي خلف منفذ علب وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفهم .



ودكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات وتحصينات للمرتزقة في موقع الشبكة والجمارك بمنفذ علب ، كما دكت مواقع وتحصينات الجنود السعوديين في مدينة الربوعة وتم إعطاب آلية عسكرية .



وأشار المصدر إلى أن المدفعية استهدفت تعزيزات وتحصينات الجيش السعودي والمرتزقة في عدة مواقع قبالة منفذ علب ومعسكر الجربة ، واستهدفت أيضاً مرابض مدفعية الجيش السعودي خلف منفذ علب محققة إصابات مباشرة .



وذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في موقع سبحطل أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي شن غارة على الربوعة.



وفي سياق متصل أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اليوم طائرة تجسس للعدوان السعودي بعسير.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان قبالة منفذ علب بعسير.

