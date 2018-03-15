المؤتمرنت -

استهداف تجمعات للعدوان ومرتزقته في نجران وجيزان

استهدفت القوة المدفعية للجيش اليمني الليلة الماضية تجمعات لجنود العدوان السعودي والمرتزقة في نجران وجيزان، فيما نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية نوعية على مواقع المرتزقة في سبحطل بنجران.



وأوضح مصدر عسكري بنجران أن قصفاً مدفعياً للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدف تجمعات لجنود العدوان في موقع الملتقى ، ودكت المدفعية تجمعات مرتزقة العدوان السعودي في تبة الخشباء وصحراء البقع قبالة نجران.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في موقع سبحطل أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد المصدر قنص ثلاثة جنود سعوديين في التبة الحمراء و تبة الخزان بموقع قوى ، لافتاً إلى أن سلاح المدفعية دك تجمعات للجنود السعوديين في قريتي قمر وحامضة بجيزان .

