المؤتمرنت -

32 غارة إجرامية لطيران العدوان على 3 محافظات

شن طيران العدوان السعودي 32 غارة إجرامية على 3 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية خلفت أضرارا بمنازل المواطنين، واستشهد طفل بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية شدا الحدودية.



وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان شن ست غارات على منطقتي آل صبحان والسداد بمديرية باقم في محافظة صعدة، واستهدف بثلاث غارات منطقة القد بمديرية رازح الحدودية خلفت أضرارا بمنازل المواطنين ،فيما استشهد طفل بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية شدا بالمحافظة.



وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن 12 غارة على مطار صنعاء الدولي وغارتين على قاعدة الديلمي الجوية ،واستهدف بسبع غارات معسكر اللواء العاشر بمديرية باجل في محافظة الحديدة ، وشن غارتين على الخط الرابط بين مديريتي زبيد والتحيتا بالمحافظة نفسها.



وحسب المصدر شن طيران العدوان غارة على الربوعة في عسير.

