المؤتمرنت -

4 غارات لطيران العدوان على صرواح

شن طيران العدوان السعودي اليوم 4 غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.



وأوضح مصدر محلي أن غارات طيران العدوان استهدفت مناطق متفرقة بصرواح وخلفت أضرارا بمنازل ومزارع المواطنين.