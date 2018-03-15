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أخبار
4 غارات لطيران العدوان على صرواح
الخميس, 15-مارس-2018
المؤتمرنت
-
4 غارات لطيران العدوان على صرواح
شن طيران العدوان السعودي اليوم 4 غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.
وأوضح مصدر محلي أن غارات طيران العدوان استهدفت مناطق متفرقة بصرواح وخلفت أضرارا بمنازل ومزارع المواطنين.
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