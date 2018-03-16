المؤتمرنت -

قوات الجيش واللجان تواصل قصف مواقع العدو ومرتزقته

دكت مدفعية وصاروخية الجيش اليمني واللجان الشعبية مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في عدد من الجبهات محققة إصابات مباشرة في صفوفهم، واستهدفت وحدة القناصة 3 جنود سعوديين في جيزان.



وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صلية صواريخ كاتيوشا على تجمع الجنود السعوديين في مركز بوجان بجيزان، فيما استهدفت المدفعية تجمعات لهم في قرية حامضة، وتجمعات أخرى للجنود والمرتزقة في موقع ملحمة وأسفل جبل قيس.



وأكد المصدر قنص ثلاثة جنود سعوديين في الخوبة وتبة الخزان بقرية قوى في جيزان، مبيناً أنه تم تدمير آلية عسكرية لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جبال عليب في نجران.



وفي عسير استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين خلف موقع المسيال، وتجمعات مرتزقة الجيش السعودي شرق وخلف وقبالة منفذ علب محققة إصابات مباشرة في صفوفهم.



وذكر المصدر أن أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل نفذوا عملية نوعية على مواقع المرتزقة في جبهة المتون بمحافظة الجوف أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار إلى تدمير آلية عسكرية تابعة لمرتزقة العدوان في جبهة الساحل الغربي بمحافظة تعز.



ولقي المرتزقان معاذ الرعوى ويوسف عبد حيدر مصرعهما بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهة مريس بمحافظة الضالع، في حين دك سلاح المدفعية تحصينات وتجمعات للمرتزقة في نقيل الخشبة بالمحافظة محققاً إصابات مباشرة.