الجمعة, 16-مارس-2018 الساعة: 10:04 م - آخر تحديث: 09:11 م (11: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
المؤتمر عصي على التقسيم ولن ينكسر..
راسل القرشي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
لا تظلموا الوحدة ..
حسين حازب *
المؤتمر يمرض ولكنه لايموت !!
توفيق الشرعبي
عارف الزوكا .. الانسان الوفي والمفاوض البارع
* فايقة السيد باعلوي
أيها الراحل الكبير..
*حسين علي حازب
أخبار
المؤتمر نت - عاود طيران العدوان السعودي استهداف مديريتي حيس وبيت الفقية والجراحي بمحافظة الحديدة بـ6 غارات، كما شن 12 غارة على مديريتي رازح وكتاف بمحافظة صعدة

العدوان يقصف الحديدة وصعدة بـ 18 غارة
الجمعة, 16-مارس-2018
المؤتمرنت -
العدوان يقصف الحديدة وصعدة بـ 18 غارة
عاود طيران العدوان السعودي استهداف مديريتي حيس وبيت الفقية والجراحي بمحافظة الحديدة بـ6 غارات، كما شن 12 غارة على مديريتي رازح وكتاف بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بأربع غارات منزل مواطن شرق مديرية حيس، ومزرعة مواطن في منطقة الغوادر بمديرية بيت الفقيه.

وذكر المصدر أن غارتين لطيران العدوان استهدفتا مزرعتين لمواطنين اثنين في مديرية الجراحي خلفتا أضراراً مادية .

ولفت المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقتي الأزهور والقد بمديرية رازح الحدودية، وتسع غارات على منطقة فرد بمديرية كتاف بمحافظة صعدة.

وأشار المصدر إلى أن مناطق متفرقة بمديريات رازح ومنبه وشدا تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، خلف أضرار بمزارع وممتلكات المواطنين.











أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: ارتفاع الذهب بدعم من تراجع الدولار
أخبار: طيران العدوان يشن 12 غارة على الحديدة
اقتصاد: اسعار النفط تواصل خسائرها
أخبار: 4 غارات لطيران العدوان على صرواح
أخبار: هجوم نوعي على المرتزقة في الجوف
أخبار: قتلى وجرحى بصفوف العدو ومرتزقته في عمليات للجيش
أخبار: 32 غارة إجرامية لطيران العدوان على 3 محافظات
أخبار: استهداف تجمعات للعدوان ومرتزقته في نجران وجيزان
أخبار: ابوراس يلتقي بقيادات الحزب الناصري الديمقراطي
أخبار: اسقاط طائرة تجسس..دك مواقع للعدوان في عسير
أخبار: طيران العدوان يشن 6 غارات على الحديدة
أخبار: تدمير آلية لهم في الجوف .. قصف مدفعي يستهدف مرتزقة بتعز
أخبار: قنص 4 من مرتزقة العدوان بمأرب
أخبار: نزوح 7500 صياد يمني بسبب العدوان والحصار
ثقافة: وفاة عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينغ
فنون ومنوعات: بلطجية يهاجمون سيارة هايدى موسى
أخبار: شرف يلتقي ممثل برنامج الغذاء العالمي
عربي ودولي: بريطانيا تطرد 23 دبلوماسيًا روسيًا
أخبار: طيران العدوان يقصف ب12 غارة مطار صنعاء الدولي
أخبار: خسائر في الأرواح والعتاد يتكبدها العدو السعودي ومرتزقته
أخبار: 24 غارة إجرامية لطيران العدوان على 8 محافظات
أخبار: القائم بأعمال رئيس المؤتمر يلتقي قيادات أحزاب التحالف الوطني
أخبار: 6 غارات لطيران العدوان على البيضاء
أخبار: تدمير مدرعة للمرتزقة ومصرع طاقمها في الساحل الغربي
أخبار: عمليات نوعية للجيش واللجان في الجوف
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018