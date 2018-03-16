المؤتمرنت -

العدوان يقصف الحديدة وصعدة بـ 18 غارة

عاود طيران العدوان السعودي استهداف مديريتي حيس وبيت الفقية والجراحي بمحافظة الحديدة بـ6 غارات، كما شن 12 غارة على مديريتي رازح وكتاف بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بأربع غارات منزل مواطن شرق مديرية حيس، ومزرعة مواطن في منطقة الغوادر بمديرية بيت الفقيه.



وذكر المصدر أن غارتين لطيران العدوان استهدفتا مزرعتين لمواطنين اثنين في مديرية الجراحي خلفتا أضراراً مادية .



ولفت المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقتي الأزهور والقد بمديرية رازح الحدودية، وتسع غارات على منطقة فرد بمديرية كتاف بمحافظة صعدة.



وأشار المصدر إلى أن مناطق متفرقة بمديريات رازح ومنبه وشدا تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، خلف أضرار بمزارع وممتلكات المواطنين.







