المؤتمرنت -

هجومان وقصف نوعي في جبهة ما وراء الحدود

هاجمت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعون من أبناء القبائل، مواقع للجيش السعودي ومرتزقته في قطاع جيزان بالتزامن مع قصف مواقع وتجمعات في نجران وعسير.



وأكد مصدر عسكري ان عملية نوعية للجيش واللجان والمتطوعين استهدفت مواقع للجيش السعودي ومرتزقته في أسفل جبل قيس بقطاع جيزان، أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأضاف، أن هجوماً آخر شنه الجيش واللجان بإسناد من أبناء القبائل على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في تبة النسور في موقع عفرة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



في الأثناء، قصفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في قرية حامضة والبيت الابيض وكرس جوبح وقرية المعزاب، ملحقة بهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



لافتاً إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في مواقع سهوة وثيا وقلة حسن، كما دكت تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة في مجازة وقبالة منفذ علب في عسير، فيما لقى جندي سعودي مصرعه قنصاً في موقع سهوة، وإعطاب آلية عسكرية سعودية بقناصة عيار 50 في منفذ علب.



مضيفاً، بأن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعات للجيش السعودي في موقعي الشبكة والمخروق الكبير بنجران، فيما تم إعطاب آلية عسكرية سعودية في موقع الشبكة.



وأشار، إلى أن طيران العدوان السعودي شن ثلاث غارات على موقعي السديس والشرفة.

