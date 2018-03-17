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أخبار
المؤتمر نت - شن طيران العدوان السعودي 26 غارة إجرامية على 3 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين

26 غارة إجرامية لطيران العدوان على 3 محافظات
السبت, 17-مارس-2018
المؤتمرنت -
26 غارة إجرامية لطيران العدوان على 3 محافظات
شن طيران العدوان السعودي 26 غارة إجرامية على 3 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين.

وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقتي الأزهور والقد بمديرية رازح، وتسع غارات على منطقة فرد بمديرية كتاف في محافظة صعدة.

وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديريات شدا ورازح ومنبه الحدودية.

وأفاد المصدر أن الطيران المعادي شن في محافظة عمران ثلاث غارات على منطقة سودة عدان بمديرية عيال سريح وغارتين على منطقة عجمر بمديرية حوث.

وفي محافظة الحديدة شن طيران العدوان غارتين على منزل أحد المواطنين شرق مديرية حيس وغارتين على مزرعة مواطن في منطقة الغوادر بمديرية بيت الفقيه، واستهدف بغارتين مزرعتين لمواطنين اثنين في مديرية الجراحي خلفتا أضراراً مادية.

وذكر المصدر أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن ثلاث غارات على موقعي السديس والشرفة في نجران.








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