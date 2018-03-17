المؤتمرنت -

صحيفة "الميثاق" تعاود إصداراتها

تعاود صحيفة "الميثاق" لسان حال المؤتمر الشعبي العام إصداراتها الأسبوعية ابتداء من الإثنين المقبل الموافق 19 مارس بعد توقف دام اكثر من ثلاثة أشهر.



واكد رئيس وأعضاء هيئة التحرير على ان استئناف اصدار الصحيفة سيسهم في إبراز نشاطات وفعاليات المؤتمر المختلفة بقيادة القائم باعمال رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس.



مثمنين كافة الجهود التي بذلها ولا يزال القائم باعمال رئيس المؤتمر الشعبي العام من اجل اعادة عمل صحف ومواقع المؤتمر ومواصلة أداء رسالتها الاعلامية الوطنية والتنظيمية وفي مقدمتها مواجهة العدوان والدفاع عن سيادة الوطن ووحدته واستقلاله وكرامة أبناء الشعب.