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أخبار
المؤتمر نت - دكت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية الليلة الماضية تجمعات لجنود العدوان ومرتزقته بعدد من المواقع في عسير ونجران.

قصف مرتزقته في الجوف .. دك مواقع للعدوان في عسير ونجران
الأحد, 18-مارس-2018
المؤتمرنت -
قصف مرتزقته في الجوف .. دك مواقع للعدوان في عسير ونجران
دكت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية الليلة الماضية تجمعات لجنود العدوان ومرتزقته بعدد من المواقع في عسير ونجران.

وأوضح مصدر عسكري أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان استهدف دك تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في قلل الشيباني وقبالة منفذ علب ، واستهدف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي خلف منفذ علب في عسير .
وأشار المصدر إلى قنص أحد المرتزقة قبالة منفذ علب .

وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعاً لمرتزقة الجيش السعودي في تبة الفراص بصحراء الأجاشر قبالة نجران .

وفي محافظة الجوف ، دكت صاروخية ومدفعية الجيش واللجان الشعبية الليلة الماضية تجمعات لمرتزقة العدوان في منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف ،

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فأن قوتي الإسناد الصاروخي والمدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للمرتزقة في منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف محققة إصابات مباشرة .








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