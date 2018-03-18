المؤتمرنت -

28 غارة للعدوان على صعدة وحجة والحديدة

استهدف طيران العدوان السعودي محافظات صعدة وحجة والحديدة بـ28 غارة خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت عن إصابة مواطنين اثنين.



وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية باقم وثلاث غارات على منطقة السوداء بمديرية مجز في محافظة صعدة ، فيما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وأكد المصدر إصابة مواطنين اثنين إثر ثلاث غارات لطيران العدوان استهدفت مزرعة في الحسينية بمحافظة الحديدة، كما شن أربع غارات على مديرية اللحية، واستهدف الطيران بغارتين إحدى المزارع في وادي سهام بمديرية باجل.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 10 غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة وثلاث غارات على وادي جارة في جيزان.