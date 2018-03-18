المؤتمرنت -

انتصارات ميدانية وتقدم للجيش في مختلف الجبهات

واصل أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل تحقيق انتصارات وتقدما ميدانيا في عدد من الجبهات بالمحافظات وجبهات الحدود خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر عسكري مصرع وجرح جنود سعوديين بعملية هجومية على قرية اللاحج والتباب المجاورة لها في جبل قيس كما تم قنص ستة جنود في جاضع نمير وقرية قوى وموقع الحسكول في جيزان.



وفي نجران أطلقت القوة الصاروخية عدداً من صواريخ الكاتيوشا على تجمع للجنود السعوديين في قيادة صلة، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في منفذ الخضراء وتبة الفراص بصحراء الأجاشر.



وأوضح المصدر أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان الشعبية دك تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في قلل الشيباني وقبالة منفذ علب في عسير ، كما استهدف قصف مماثل تجمعات المرتزقة خلف منفذ علب، وتم قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي قبالة المنفذ.



وذكر أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل كسروا زحوفات واسعة للمرتزقة باتجاه مديرية ناطع في محافظة البيضاء استمرت منذ الصباح حتى الساعة السادسة مساء رافقتها غارات جوية للطيران المعادي على المنطقة.



كما أكد المصدر سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة بينهم قيادات خلال التصدي للزحوفات وتدمير طقم يحمل معدل رشاش عيار 23 بصاروخ موجه.



ولفت المصدر إلى مصرع القيادي المرتزق تقي عبدالرب العمري "كتيبة الشدادي" وخمسة آخرين وإصابة عشرة من المرتزقة بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة ناطع.



وأفاد المصدر أن القوة الصاروخية بالجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخ زلزال1 على تجمعات مرتزقة العدوان في منطقة الحول بمديرية نهم، مبيناً أنه تم قنص خمسة من المرتزقة في مناطق متفرقة من جبهة الساحل الغربي بمحافظة تعز.



واستهدفت قوة الإسناد المدفعي للجيش واللجان الشعبية تجمعات وتحصينات المرتزقة شمال صحراء ميدي وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى أن الجيش مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في وادي شواق بمديرية الغيل أسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم، كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عملية هجومية نفذها أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين على مواقعهم في منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف.



وتكبد مرتزقة العدوان خسائر فادحة في العتاد والأرواح إثر عملية إغارة للجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل على مواقعهم في الزرقة بمديرية المصلوب.



وحسب المصدر استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات المرتزقة في منطقتي المهاشمة واليتمة بمديرية خب والشعف، فيما استهدفت قوة الاسناد الصاروخي تجمعات أخرى لهم في اليتمة.



ودمرت وحدة الهندسة آلية عسكرية تابعة للمرتزقة شرق صبرين بالمديرية نفسها.

