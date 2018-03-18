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أخبار
مصرع 12 جندياً سعودياً في جيزان
الأحد, 18-مارس-2018
المؤتمرنت
-
مصرع 12 جندياً سعودياً في جيزان
لقي 12 جنديا سعوديا مصرعهم في عمليات قنص متفرقة بقطاع جيزان خلال الساعات الماضية.
وأكد مصدر عسكري مصرع 12 جندي سعودي بنيران الجيش واللجان الشعبية في مناطق متفرقة بجيزان.
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