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أخبار
المؤتمر نت - شنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل هجمات نوعية على مواقع المرتزقة في محافظتي الجوف وتعز، بالتزامن مع قصف مواقع وتجمعات في لحج

عمليات نوعية للجيش واللجان في الجوف وتعز
الأحد, 18-مارس-2018
المؤتمرنت -
عمليات نوعية للجيش واللجان في الجوف وتعز
شنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل هجمات نوعية على مواقع المرتزقة في محافظتي الجوف وتعز، بالتزامن مع قصف مواقع وتجمعات في لحج.

وأكد مصدر عسكري مصرع وجرح عدد من مرتزقة العدو السعودي في عملية هجومية للجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل استهدفتهم في منطقة الخنجر بمديرية خب والشعف.

وأضاف، أن هجوماً آخر شنه الجيش اليمني واللجان بإسناد من أبناء القبائل على مواقع المرتزقة في التبة البيضاء بمديرية المصلوب، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي تعز أوضح المصدر ان عملية نوعية للجيش واللجان والمتطوعين استهدفت مواقع المرتزقة جنوب معسكر خالد بمديرية موزع، أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأشار المصدر إلى قنص اثنين من مرتزقة العدو السعودي في جبهة حمير بمديرية مقبنة.

مضيفاً، بأن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعات للمرتزقة في الرفد ووادي شعب بالقبيطة محافظة لحج، حقق إصابات مباشرة في صفوف المرتزقة.








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