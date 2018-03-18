المؤتمرنت -

برئاسة ابوراس ..اجتماع للجنة العامة للمؤتمر يتخذ عدداً من القرارات الهامة (تفاصيل)

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها برئاسة الشيخ صادق بن آمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام عصر اليوم الأحد بالعاصمة صنعاء .



واستمع الاجتماع إلى تقرير من رئيس المؤتمر عن المستجدات على الساحة الوطنية حيث أشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي قبيل أيام من حلول الذكرى الرابعة للعدوان الغاشم والحصار الظالم من قبل تحالف العدوان ضد الشعب اليمني في 26 مارس 2015م وما تعرض له شعبنا من أعمال قتل ذهب ضحيتها الآلاف من الشهداء خاصة من الأطفال والنساء، وتدمير ممنهج لمختلف المنشئات والبنى التحتية ،وحصار ظالم انعكست آثاره على مختلف مناحي الحياة اليومية للمواطن اليمني خاصة في الجانب الغذائي والصحي حيث تفشت الأمراض والأوبئة ومات المئات من المرضى جراء نقص المستلزمات الطبية والأدوية وعجزهم عن السفر إلى خارج اليمن جراء الحظر المفروض على مطار صنعاء.



وأكد ابوراس أن المؤتمر الشعبي العام كان في مقدمة القوى التي أعلنت انحيازها إلى صفوف الشعب اليمني في مواجهة العدوان والحصار وهو موقف مبدئي وثابت سيظل يجسده المؤتمر لكونه ينطلق من فكره الميثاقي وانتمائه وولائه للشعب والوطن،والوفاء لتضحيات الشهداء والجرحى الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله .



كما اطلع رئيس المؤتمر أعضاء اللجنة العامة على ما يتعلق بما تم تنفيذه من النقاط الثمان وحرص قيادة المؤتمر على متابعة تنفيذ ما تبقى من قضايا تضمنتها.



وفي الجانب التنظيمي استعرض ابوراس المساعي الهادفة إلى النيل من وحدة المؤتمر التنظيمية من قبل البعض ممن لم يعد لهم علاقة بالمؤتمر ،مؤكدا أن وحدة المؤتمر التنظيمية قضية غير قابلة للمساومة أو المزايدة ومحمية بأنظمة المؤتمر ولوائحه .



وقد حيت اللجنة العامة الصمود الأسطوري للشعب اليمني في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الظالم والذي يدخل عامه الرابع ،مجددة التأكيد على موقف المؤتمر المناهض للعدوان والحصار والوفي لتضحيات الشعب اليمني ،والمتمسك بالثوابت الوطنية والدفاع عن الوحدة اليمنية ورفض كل المؤامرات التي تستهدفها ،مترحمة على كل شهداء الوطن وفي مقدمتهم شهداء المؤتمر الشعبي العام الذين كانوا في مقدمة الصفوف المدافعة عن اليمن تجاه عدوان التحالف .



وأشارت إلى أن المؤتمر سيظل يمد يديه إلى السلام الشامل والعادل والكامل القائم على صون حقوق الشعب اليمني وبما يحفظ لليمن وحدته وسيادته واستقلاله .



.وفيما يتعلق بالجانب التنظيمي شددت اللجنة العامة على أن المؤتمر كان وسيظل موحدا خلف قيادته ممثلة بالشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر واللجنة العامة ،مؤكدة على انه لا تراجع عن أي قرارات صدرت من قبل اللجنة العامة وقيادة المؤتمر ممثلة بالشهيد الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام والشهيد الأمين العام عارف الزوكا تجاه كل من ارتكبوا الخيانة العظمى للوطن ولنصوص الميثاق الوطني في استجلاب العدوان ومشاركته في ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني،وتأمرهم على المؤتمر الشعبي العام وسعيهم لتمزيقه وهي جرائم لا يمكن بأي حال إخضاعها لأي مساومات ،كما أكدت في الوقت نفسه على ما تضمنه تصريح المصدر المسئول في الأمانة العامة الصادر يوم الاثنين الموافق 12 مارس 2018م بكل ما جاء فيه معتبرة أن ذلك هو موقف قيادة المؤتمر الذي ينطلق من أنظمة المؤتمر واللوائح المتفرعة عنه .



وأشادت اللجنة العامة بثبات وتماسك وصلابة كافة قيادات وقواعد المؤتمر في مختلف المحافظات وخاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية ومواقفهم الوطنية المتمسكة والمدافعة عن الوحدة اليمنية ورفضهم للعدوان والحصار والاحتلال ؛ووفائهم لتنظيمهم الرائد المؤتمر الشعبي العام ورفضهم لكل محاولات النيل من وحدته التنظيمية ،حاثة إياهم على المزيد من الثبات والصبر ومواجهة حملات الكيد والتشويه التي تستهدف وحدتهم الوطنية وتستهدف تنظيمهم المؤتمر الشعبي العام .



وقد اقرت اللجنة العامة تكليف الاستاذ عبده محمد الجندي ناطقا رسميا باسم المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي .



وفيما يتعلق بموضوع التواصل في الخارج وفي ضوء مقترح رئيس المؤتمر أقرت اللجنة العامة تكليف عضوي الوفد المفاوض للمؤتمر الدكتور ابوبكر القربي الأمين العام المساعد للمؤتمر وعضو اللجنة العامة رئيس دائرة الشباب والطلاب الأستاذ يحيى دويد بعملية التواصل الخارجي وتمثيل المؤتمر في أي لقاءات خارج اليمن.



وكانت اللجنة العامة استمعت إلى محضر اجتماعها السابق وأقرته في ضوء ملاحظات الأعضاء .



كما ناقشت عددا من القضايا المدرجة على جدول أعمالها واتخذت إزاءها القرارات المناسبة .

