المؤتمرنت -

22 غارة إجرامية لطيران العدوان على 5 محافظات

فتح حرس الحدود السعودي نيران أسلحتهم على المواطنين ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر، فيما شن طيران العدوان 22 غارة إجرامية على 5 محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر عسكري استشهاد مواطن وإصابة آخر بنيران حرس الحدود السعودي بمديرية منبه الحدودية، فيما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية رازح لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات على منطقة مذاب بمديرية الصفراء وغارتين على منطقة المغسل بمديرية مجز.



وأشار إلى أن الطيران شن عشر غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة وغارتين على منطقة جارف بمديرية بلاد الروس في محافظة صنعاء.



وشن طيران العدوان السعودي غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب وغارة على مديرية المصلوب بمحافظة الجوف.



وذكر المصدر أن مروحيات الأباتشي التابعة للعدوان قصفت دار النصر وقايم الصيابة في جيزان بعشرات الصواريخ.