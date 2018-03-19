الإثنين, 19-مارس-2018 الساعة: 03:25 م - آخر تحديث: 02:30 م (30: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
المؤتمر عصي على التقسيم ولن ينكسر..
راسل القرشي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
لا تظلموا الوحدة ..
حسين حازب *
المؤتمر يمرض ولكنه لايموت !!
توفيق الشرعبي
عارف الزوكا .. الانسان الوفي والمفاوض البارع
* فايقة السيد باعلوي
أيها الراحل الكبير..
*حسين علي حازب
أخبار
المؤتمر نت - فتح حرس الحدود السعودي نيران أسلحتهم على المواطنين ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر، فيما شن طيران العدوان 22 غارة إجرامية على 5 محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية

22 غارة إجرامية لطيران العدوان على 5 محافظات
الإثنين, 19-مارس-2018
المؤتمرنت -
22 غارة إجرامية لطيران العدوان على 5 محافظات
فتح حرس الحدود السعودي نيران أسلحتهم على المواطنين ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر، فيما شن طيران العدوان 22 غارة إجرامية على 5 محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر عسكري استشهاد مواطن وإصابة آخر بنيران حرس الحدود السعودي بمديرية منبه الحدودية، فيما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية رازح لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات على منطقة مذاب بمديرية الصفراء وغارتين على منطقة المغسل بمديرية مجز.

وأشار إلى أن الطيران شن عشر غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة وغارتين على منطقة جارف بمديرية بلاد الروس في محافظة صنعاء.

وشن طيران العدوان السعودي غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب وغارة على مديرية المصلوب بمحافظة الجوف.

وذكر المصدر أن مروحيات الأباتشي التابعة للعدوان قصفت دار النصر وقايم الصيابة في جيزان بعشرات الصواريخ.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: عمليات نوعية للجيش واللجان في الجوف وتعز
أخبار: الراعي يلتقي رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود الاسبانية
أخبار: مصرع 12 جندياً سعودياً في جيزان
أخبار: العدوان السعودي يقصف صعدة بـ7 غارات
أخبار: انتصارات ميدانية وتقدم للجيش في مختلف الجبهات
أخبار: 28 غارة للعدوان على صعدة وحجة والحديدة
أخبار: قصف مرتزقته في الجوف .. دك مواقع للعدوان في عسير ونجران
أخبار: طيران العدوان يشن 6غارات على صعدة
أخبار: استهداف تجمعات للعدوان ومرتزقتهم في نجران
رياضة: انطلاق بطولة الملصي لكرة القدم
رياضة: انطلاق بطولة الملصي لكرة القدم
أخبار: طيران العدوان يشن 14 غارة على حجة والحديدة
أخبار: الراعي يستنكر ازدواجية المعايير تجاه معاناة اليمنيين
أخبار: قتلى وجرحى بصاروخ زلزال1 على تجمع في نهم
أخبار: صحيفة "الميثاق" تعاود إصداراتها
أخبار: عمليات نوعية تكبد جنود العدو ومرتزقته خسائر فادحة
أخبار: 26 غارة إجرامية لطيران العدوان على 3 محافظات
أخبار: هجومان وقصف نوعي في جبهة ما وراء الحدود
أخبار: مصرع 14 مرتزقاً وتدمير آليتين في تعز
أخبار: العدوان يقصف الحديدة وصعدة بـ 18 غارة
أخبار: قتلى وجرحى وتدمير آلية بهجوم نوعي في الجوف
اقتصاد: ارتفاع الذهب بدعم من تراجع الدولار
أخبار: هجوم نوعي على المرتزقة في البيضاء
أخبار: قوات الجيش واللجان تواصل قصف مواقع العدو ومرتزقته
أخبار: 7 جرحى بغارات مكثفه لطيران العدوان السعودي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018